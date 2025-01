L’«officina» stimola creatività e motivazione

Nella nostra scuola ha preso avvio il progetto «Officine Interculturali e comunità educante» nell’ambito dei P.E.T. di cui ente capofila è il Cresm di Gibellina. Noi alunni ci siamo chiesti cosa trattassero i P.E.T. e la prof Vaiana ci ha spiegato che consistono in patti educativi territoriali, cioè accordi tra enti locali, istituzioni educative ed enti del terzo settore.

A questo punto volevamo saperne di più e ci ha illustrato lo scopo del progetto con una frase: «Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio» citata da Papa Francesco. Ciascuno di noi ha espresso la propria opinione, riuscendo a cogliere la connessione tra il famoso proverbio africano e l’iniziativa. Il «villaggio» mira ad arricchire il «bambino» sotto diversi punti di vista: educativo, sociale, motivazionale e a garantirgli le basi per un futuro migliore. Dal dibattito in classe, è emerso il ruolo fondamentale della società per la crescita e lo sviluppo dei bambini-adolescenti.