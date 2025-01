Il disegno come espressione di sé

In questi giorni, gli alunni della classe V E della scuola primaria dell’I.C. Pirandello- S. G. Bosco di Campobello di Mazara si sono cimentati nella produzione di diversi elaborati grafici che ognuno degli alunni ha creato al fine di rappresentare la percezione di sé stesso, delle proprie emozioni e dei propri stati d’animo. In questo senso, l’attività svolta ha avuto lo scopo di utilizzare il disegno come la «porta» attraverso cui entrare nel cuore dei nostri piccoli scolari.

Durante questa esperienza i nostri bambini hanno avuto modo di esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti. Attraverso il colore e le forme, hanno potuto comunicare ciò che, a volte, non riescono a dire a parole.

Rappresentare sé stessi nel disegno utilizzando diverse tecniche ha inoltre, stimolato la creatività e incoraggiato i nostri alunni a esplorare la loro immaginazione, dando loro la possibilità di creare mondi fantastici. La concentrazione e l’attenzione al dettaglio, elementi insiti nel disegno stesso, hanno dato loro la possibilità di guardare sé stessi e il mondo che li circonda in modo più attento, accrescendo la capacità di analisi. I bambini hanno espresso tutto il loro entusiasmo durante quest’attività perché hanno potuto collaborare e barattare il materiale; ciò ha dato loro un’ulteriore opportunità di incontro e di socializzazione, perché, disegnando insieme, i bambini hanno potuto scambiarsi idee ed emozioni favorendo un apprendimento cooperativo.