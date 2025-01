Campobello di Mazara, il sorriso come terapia

Il 18 dicembre nei locali dell’auditorium abbiamo avuto un incontro formativo con Alice e Matteo due studenti delle facoltà di medicina che fanno parte del SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) per parlare di clownterapia. In un primo momento abbiamo ascoltato una parte teorica e poi abbiamo messo in pratica attraverso attività ludiche molto coinvolgenti e molto divertenti.

La clowterapia è una forma di terapia che utilizza l’umorismo, la comicità e l’interazione con i clown per promuovere il benessere emotivo e fisico delle persone e si basa sulla convinzione che il ridere e il divertimento possano avere effetti benefici sulla salute e sulle emozioni.

In poche parole, dunque, essa è l’applicazione di tecniche di clownerie in ambito sanitario, allo scopo di migliorare l’umore dei pazienti, dei familiari e degli accompagnatori. I clown terapeutici, noti anche come dottori clown o clown ospedalieri, sono studenti o professionisti che lavorano in vari contesti, come ospedali, case di cura, istituti per anziani, centri di riabilitazione e strutture per bambini con bisogni speciali. Essi si impegnano a creare un ambiente rilassante e gioioso, utilizzando il loro senso dell’umorismo e la loro creatività per connettersi con i pazienti alleggerendo per alcuni momenti il malessere o la malattia.