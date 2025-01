Un plastico per «Rocca del Gallo»

L’idea alla base del progetto è stata quella di trasformare un’area trascurata o inutilizzata del nostro territorio in uno spazio pubblico funzionale, sostenibile e inclusivo. Abbiamo scelto di concentrarci su «Rocca del Gallo» un parco urbano abbandonato da diversi anni, cercando di dare soluzioni innovative per riportarlo a nuova vita. Rocca del gallo o poggio della Guaguana, è sito a settentrione del centro abitato nei pressi della zona chiamata dagli arabi Birribayda chiamata Gian Giacomo Adria «Belriparium» e dagli storici «CampusBellus».

Qui veniva praticato il «tiro al gallo» con pietre, pistole e rivoltelle dietro il pagamento di una tassa. Il gioco traeva origine dai vespri siciliani e da quell’odio antico verso i galli (francesi) che aveva portato alla guerra del Vespro e alla vittoria dei siciliani ed aragonesi contro gli Angioini. Successivamente è stata modernizzata diventando un magnifico parco urbano utilizzato per le manifestazioni folcloristiche di particolare rilievo.

Il progetto si è sviluppato in diverse fasi: ricerca preliminare, progettazione, realizzazione del plastico. Abbiamo utilizzato materiali riciclati e strumenti creativi, abbiamo costruito un plastico dettagliato che rappresenta il nostro progetto. Il risultato è un modello tridimensionale che mostra spazi verdi, aree pedonali , aree per gli animali, un parco giochi, anfiteatro e biblioteca, strutture sportive (skateboard) e ancora, un’area dedicata ad un piccolo presepe vivente. Inoltre per la sostenibilità ambientale è stata inserita l’illuminazione a luce solare , i pannelli fotovoltaici e colonnine elettriche di ricarica per auto e moto.

III B

Pirandello-S.G. Bosco

Campobello di Mazara