Un pensiero speciale e attuale ai caduti di tutte le guerre

Il 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, noi alunni del percorso musicale della scuola Secondaria di primo Grado dell’Istituto comprensivo «Gesualdo Nosengo», abbiamo partecipato alla cerimonia celebrativa organizzata dal Comune di Petrosino. Alla manifestazione sono stati presenti anche il nostro Baby Sindaco, Greta De Marco, e i baby consiglieri comunali della nostra scuola. Erano presenti, inoltre, le altre autorità civili, religiose e militari del Comune di Petrosino, nonché il nostro dirigente scolastico, prof Maria Luisa Simanella, la vicepreside, prof Rossana Pantaleo e una rappresentanza dei militari in congedo. La cerimonia è iniziata alle 9, al cimitero comunale, dove abbiamo suonato un brano musicale per commemorare tutti i caduti in guerra. Ci siamo, successivamente, diretti verso la chiesa Maria SS. Delle Grazie, dove ci hanno raggiunto il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi e il parroco don Carmelo Caccamo. Don Carmelo ha celebrato la messa, che abbiamo seguito con molta attenzione ed emozione. Il nostro parroco, infatti, nel suo messaggio, ci ha fatto riflettere molto e abbiamo rivolto un pensiero speciale ai caduti di tutte le guerre e a tutte le Forze Armate che ogni giorno, con grande impegno e spirito di sacrificio, mettono a rischio la propria vita per garantire l’ordine e la sicurezza del Paese. Infine, abbiamo rivolto una preghiera per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita lottando per la pace e per la democrazia. Il 4 novembre del 1918, infatti, terminava la Prima Guerra mondiale che ha segnato in modo profondo e indelebile l'inizio del '900, determinando radicali mutamenti politici e sociali. Proprio con l’obiettivo di onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria, il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto, nel Sacello dell'Altare della Patria a Roma. Partecipare alla cerimonia celebrativa organizzata dal nostro Comune, per noi alunni è stata, dunque, un’esperienza davvero interessante e memorabile: un’occasione significativa per conoscere meglio la nostra Storia, per mantenere viva la memoria e per trasmettere i valori di libertà che sono alla base della nostra Costituzione.