Trapani, c’è natura al Pertini

In occasione della Giornata Nazionale degli alberi abbiamo piantato degli alberi donati alla scuola dall’associazione «Fare ambiente», un'iniziativa che ha visto impegnati in prima linea la scuola dell'infanzia del plesso Barbara Rizzo, la classe prima e quinta della scuola primaria del plesso «Antonino Via» dell'I.C. Pertini di Trapani. È stata un'occasione per ricordarci della straordinaria importanza degli alberi per la vita dell'uomo e per la qualità dell'ambiente. Questa performance ha rappresentato per noi un momento di riflessione di crescita. Abbiamo capito che è necessario migliorare la sensibilità ecologica nelle scuole, ma anche tra i cittadini perché solo attraverso la consapevolezza sarà possibile attuare i cambiamenti in difesa dell'ambiente. Dobbiamo prendere esempio dagli alberi e come loro resistono alle intemperie così noi dobbiamo affrontare le difficoltà della vita senza arrenderci mai. Vogliamo ricordare una frase scritta da Lucy Larcom, insegnante, poetessa e scrittrice americana: «Chi pianta un albero pianta una speranza». Noi alunni ci siamo chiesti: vedremo mai crescere questi alberelli? Sicuramente noi no, ma chi verrà dopo di noi apprezzerà la grande magia della natura.