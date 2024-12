L’olio, una risorsa per l’economia e il territorio

Il 25 ottobre, noi alunni delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Nosengo di Petrosino abbiamo visitato l’oleificio dei Fratelli Mezzapelle, che si trova in contrada Sant’Anna, a pochi passi dal santuario San Francesco di Paola, conosciuto come Santo Padre delle Perriere. L’uscita didattica è iniziata alle 10 circa. Ad accompagnarci sono stati alcuni insegnanti, che ci hanno guidato per tutta la mattinata nella visita al frantoio, spiegandoci l’importanza del settore oleario per l’economia e per lo sviluppo del nostro territorio. All’interno dell’oleificio, ci è stata raccontata l’interessante storia di quell’antichissimo edificio e della famiglia Mezzapelle, che svolge il proprio lavoro da quasi un secolo. Per prima cosa ci hanno mostrato i vecchi frantoi con i quali i nonni e i padri dei due fratelli a capo dell’azienda hanno lavorato le olive con cura e amore, svolgendo con passione questo mestiere che oggi sembra faticoso e stancante. Inoltre, ci hanno illustrato le varie fasi di produzione dell’olio d’oliva: le olive vengono per prima cosa lavate e defogliate tramite una macchina apposita, poi arrivano opportunamente dosate al frangitore, che forma la gramola. La pasta, con l’aggiunta opportuna di acqua viene inviata al decanter a due uscite, una centrifuga orizzontale che separa olio e sansa umida. L’olio, dunque, viene raccolto, mentre la sansa deve essere smaltita. Intorno alle 12 ci siamo, invece, diretti verso il Santuario: dedicato a San Francesco di Paola, è un luogo di preghiera, centro di spiritualità per quanti nel Santo trovano un modello di genuine virtù e di autentica testimonianza cristiana. Appena arrivati, ci hanno raccontato la storia e l’evoluzione di questo luogo di culto al cui interno, nella cripta, è custodita la statua del Santo, un mezzo busto in tufo rivestito di stucco che, secondo le testimonianze, esiste dal 1927 e che ha un grande valore dal punto di vista devozionale e storico per i fedeli. Dopo aver ascoltato con molta attenzione questa bellissima storia, ci hanno infine mostrato anche la nuova piccola «chiesa all’aperto» di cui siamo rimasti molto affascinati. È stata un’uscita didattica davvero formativa e interessante che rifaremmo molto volentieri.