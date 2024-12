L’importanza delle nuove energie: incontro con i rappresentanti di Edison e del Fai

Dall’educare e responsabilizzare sin da piccoli al rispetto delle risorse e dell’ambiente sono alcune delle priorità del nostro Istituto. Il 26 novembre, noi studenti frequentanti le classi terze della scuola primaria, ci siamo riuniti nell'Aula Magna del nostro istituto, per incontrare gli esperti della Società Edison e del Fai.

Questo incontro è stato voluto dalla nostra Dirigente Scolastica E. Pipitone, insieme all’amministrazione comunale per arricchire le nostre conoscenze sul valore dell’energia partendo dalla produzione di fonti rinnovabili fino al concetto di risparmio delle risorse. In un primo momento hanno mostrato un video sul risparmio energetico e su ciò che possiamo fare per salvare il patrimonio artistico e naturale, illustrando un modello di sviluppo sostenibile. Gli esperti ci hanno coinvolto con giochi interattivi suscitando in noi interesse e curiosità sull’argomento. Hanno distribuito dei bollini colorati per dividerci in gruppi, ogni colore era associato ad un suono da produrre per creare in fine una sinfonia. Nella fase conclusiva dell'incontro si è aperto un dibattito dove ognuno di noi esprimeva la propria opinione, ponendo dei quesiti agli esperti che hanno risposto in maniera chiara e semplice ad ogni nostro intervento. Al termine dell’evento ognuno di noi ha ricevuto una borraccia, piccolo «simbolo» che rappresenta il «valore del risparmio energetico».