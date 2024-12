In piazza a Mazara per i diritti dell’infanzia

Il 20 novembre studenti e studentesse dell'Istituto comprensivo Borsellino-Ajello di Mazara del Vallo si sono riuniti nella splendida cornice della prestigiosa Piazza della Repubblica per onorare, con musiche, performance danzanti, canti e immagini, la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L'evento, che ha visto una grande partecipazione, ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità sui diritti fondamentali che devono essere garantiti a tutti i bambini e adolescenti, affinché possano crescere in un ambiente che promuova il rispetto, la dignità e l'inclusione. Per l’occasione tutti i ragazzi frequentanti l’istituto Borsellino-Ajello hanno indossato una maglia verde che rappresentava la parità e l’uguaglianza. La manifestazione è stata fortemente voluta dal Dirigente Scolastica, Eleonora Pipitone, che ha rivolto un sentito ringraziamento a studenti e studentesse, docenti e genitori per l'impegno profuso nella realizzazione di questa iniziativa.

«La scuola è da sempre impegnata nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili ed educare alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è uno degli obiettivi principali della missione educativa della nostra scuola», affermano i nostri docenti. La Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza è stato per noi un momento di riflessione e di condivisione di valori universali, ma anche una spinta ad agire, a non rimanere indifferenti di fronte alle problematiche che riguardano anche il mondo dei più piccoli, a far sentire la nostra voce. Le parole della Dirigente, pronunciate davanti a una Piazza della Repubblica piena di giovani, hanno illuminato l'intero evento, infondendo nei presenti un senso di responsabilità e di speranza per il futuro.