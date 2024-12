Il bullismo spiegato con semplicità ai ragazzi: i consigli preziosi dei poliziotti

Il 21 novembre, presso l'Aula Magna dell'Istituto comprensivo Borsellino-Ajello di Mazara del Vallo, si è svolto un importante incontro tra noi studenti delle classi quinte e i rappresentanti del Commissariato di Polizia della nostra città, con l'obiettivo di sensibilizzarci sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

Questi fenomeni, purtroppo diffusi tra i giovani, rappresentano un problema sociale amplificato dai social, dove l’anonimato della rete facilita comportamenti violenti e discriminatori. Il Dirigente Scolastico, la Dottoressa Eleonora Pipitone, ha ringraziato le autorità per la disponibilità e per l'importante messaggio che hanno voluto trasmettere agli studenti. La Dottoressa Cavasino, Dirigente del Commissariato di Mazara, ha sottolineato come il bullismo rappresenti una delle forme più diffuse di violenza tra i giovani in particolare nei contesti scolastici. I vice ispettori Gianpaolo Buffardi e John Gangarossa hanno dialogato con noi, rispondendo alle nostre domande con esempi pratici sull’argomento. Un fenomeno su cui le parole degli agenti sono state preziose per tutti i ragazzi, anche per la semplicità del linguaggio utilizzato.