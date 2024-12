A Petrosino il rumore contro la violenza

«Facciamo rumore» è stato questo il messaggio forte lanciato durante l’incontro, che si è tenuto, il 26 novembre, all’interno dell’auditorium dell’Istituto comprensivo «G. Nosengo», in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’incontro ha visto il coinvolgimento degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Abbiamo partecipato alla conferenza che è stata curata da Giovannella Licari, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Marsala, e da Antonina Milazzo, responsabile dello sportello antiviolenza Diana - Co.Tu.Le.Vi di Petrosino. È stato un incontro molto interessante e che ci ha coinvolto particolarmente, considerato tra l’altro che dell’argomento avevamo parlato anche in classe con i nostri docenti. Durante la conferenza, che è stata aperta dalla nostra vicepreside, prof Rossana Pantaleo siamo stati molto colpiti dai diversi interventi: in particolare dalle parole del parroco don Carmelo Caccamo e da quelle del maresciallo dei Carabinieri, Davide Bertolino, che ci ha parlato di tanti casi reali di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare, consentendo alle Forze dell’Ordine di arrestare fidanzati e mariti violenti. Molto toccante è stata, inoltre, la performance degli attori Tommaso Rallo e Loredana Salerno, dell’Associazione «Nomea», che hanno inscenato due sconvolgenti episodi di femminicidio. Anche noi alunni abbiamo partecipato attivamente alla manifestazione, presentando i cartelloni che avevamo realizzato in classe incentrati sulle diverse forme che può assumere la violenza (fisica, economica e psicologica) e sui modi per difendersi. Inoltre, abbiamo tutti alzato in aria delle mani di cartoncino rosso con su scritte frasi contro la violenza, facendo simbolicamente «rumore» per un lunghissimo minuto di protesta. «È stata un’importante occasione per sensibilizzare i nostri ragazzi sul fenomeno purtroppo sempre più dilagante del femminicidio, che ha visto tutti insieme scuola, istituzioni, associazioni e famiglie per educare le giovani generazioni al rispetto inteso come unica misura dell’amore, alle relazioni sane ed equilibrate, alla gestione delle emozioni e dei conflitti» ha detto in conclusione dell’incontro la nostra vicepreside. Tanta emozione, infine, anche per l’interpretazione della canzone «Quello che le donne non dicono» da parte della nostra compagna Noemi Laudicina della III F.