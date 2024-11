Viaggio nella Kasbah a Mazara

Viaggio nel cuore della Kasbah di Mazara per i ragazzi dell’Istituto «Gesualdo Nosengo» di Petrosino. Il 23 e del 24 ottobre, noi alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado abbiamo visitato il centro storico di Mazara del Vallo alla scoperta della Kasbah, l’antico quartiere arabo che risale all’827 d.C., epoca del primo insediamento arabo in Sicilia. Grazie alla sapiente guida della prof Liliana Ingenito, accompagnati dai nostri docenti, abbiamo percorso il labirinto di vicoli stretti che caratterizza il quartiere, rivivendo attraverso le colorate maioliche la storia del posto, costruito in questo modo così particolare proprio per proteggersi dagli attacchi esterni e dalle alte temperature estive. Il percorso ha avuto inizio dalla visita della chiesa arabo-normanna di S. Nicolò Regale, al di sotto della quale sono state rinvenute tracce di mosaici romani. Durante l’uscita didattica, abbiamo visto la chiesa di San Francesco e subito dopo la Cattedrale, vicino alla quale si trova l’arco di un vecchio castello Normanno non più esistente. Interessante è stata anche la visita al Museo del Satiro Danzante, recuperato nel canale di Sicilia ed esposto nel Museo di San Egidio. La statua bronzea è stata rinvenuta in due diverse fasi: nella primavera del 1997 venne alla luce la gamba sinistra, mentre il 4 marzo del 1998 è stato ritrovato il corpo privo dell’altra gamba e delle braccia. Si ipotizza che la statua facesse parte di un carico di una nave naufragata. Il Museo del Satiro, oltre al capolavoro di Prassitele, espone tanti altri reperti proveniente dalle acque del Canale di Sicilia. È stata un’esperienza davvero significativa per noi alunni: Mazara del Vallo è una città tutta da riscoprire e un modo assolutamente originale per poterlo fare è quello di visitare l’esposizione «Mazara in miniatura» realizzata dall’artista Ignazio Aguanno, che con grande maestria ha riprodotto in miniatura tutte le chiese e i monumenti più importanti della città. In una mattinata abbiamo viaggiato nel passato e riscoperto con occhi diversi la bellezza e la ricchezza culturale del territorio.