Tra passato e presente, Dante è ancora attuale

In occasione della settimana dantesca la nostra scuola ha organizzato delle uscite didattiche nelle giornate di martedì 22 e giovedì 24 ottobre. Le classi coinvolte si sono recate alle ore 9 presso l’Auditorium Santissimo Salvatore di Palermo, dove hanno svolto le attività previste dalla durata di 4 ore.

Il primo intervento è stato assegnato al professore Pietro Cataldi che si è cimentato nell’analisi del sesto canto del Purgatorio appartenente alla Divina Commedia. Una profonda riflessione anche per i ragazzi per uno dei canti si natura politica che hanno fatto riflettere generazioni di studenti.

Il docente scelto è uno degli autori dei libri di testo adottati da numerose scuole, compresa la nostra. In seguito il saggista Montanari ha guidato i ragazzi verso una lettura critica del canto, dove il tema politico è centrale e aperto all’attualizzazione. L’Italia del tempo è descritta da Dante come una nave in tempesta senza un capitano, distrutta dalle lotte interne per mancanza di un governo solido e in grado di applicare le leggi. Protagonista della crisi è la società del tempo che può essere paragonata a quella odierna, la quale, parafrasando le parole di un famoso ministro, non è una società di sangue ma un insieme di popoli e culture. Nell’ultima parte il famoso comico palermitano Picone ha partecipato all’incontro, con lo scopo di portare un po’ di leggerezza dopo la mattinata passata a discutere questioni molto serie e importanti. Egli ha parlato del rapporto che aveva da giovane con lo studio, cogliendo l’occasione per invitare i ragazzi ad impegnarsi a scuola. La presenza di Picone non è casuale: in un famoso film del duo comico (il 7 e l’8) viene recitata la celeberrima parte iniziale della Divina Commedia. Con il saluto da parte di Picone si è concluso definitivamente l’incontro principale della giornata, seguito dalla pausa pranzo. Una parte immancabile è stata la visita al centro storico di Palermo seguita dal rientro a Partanna nel tardo pomeriggio.