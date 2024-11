La sciarpa, messaggio per la pace

Il 6 novembre, noi alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto «Gesualdo Nosengo» di Petrosino abbiamo partecipato alla manifestazione «La Sciarpa della Pace» organizzata dal Cesvop in collaborazione con le scuole e con le altre associazioni del territorio e con il patrocinio del Comune. Alla manifestazione centinaia di ragazzi, tra cui anche gli alunni delle classi quinte classi della primaria del plesso «Francesco De Vita», gli studenti dell’Istituto Tecnico per Geometri «Ruggero D’Altavilla» di Petrosino e quelli dell’Istituto Statale «Pascasino» di Marsala. È stata una manifestazione molto interessante: inizialmente, all’interno dell’aula consiliare del Comune, il sindaco Giacomo Anastasi ha parlato dell’importanza della pace, lanciando un messaggio di speranza affinché abbiano presto fine tutte le guerre del mondo. Intorno alle 10.30, tutti gli studenti, in corteo, ci siamo diretti verso la chiesa Maria S.S. delle Grazie per la benedizione della sciarpa e della bandiera della pace. Nel corso del corteo abbiamo esposto i cartelloni che avevamo realizzato in classe assieme ai nostri insegnanti, che ci avevano parlato dell’importanza della pace, facendoci riflettere in particolare sul fatto che «la pace non è mai scontata» e che dobbiamo difenderla sempre. Nonostante la storia ci abbia insegnato quali sono le gravissime conseguenze prodotte dalla guerra, che sempre provoca disastri, morte e distruzione, ancora oggi questo fenomeno, purtroppo, colpisce varie parti del mondo, minacciando e uccidendo tantissime persone. In chiesa anche il parroco don Carmelo ci ha fatto riflettere, parlandoci in particolare della storia e della realizzazione della «sciarpa» e lanciando un messaggio contro tutte le guerre. Infine, sempre in corteo, ci siamo diretti nuovamente verso il Parco della Pace, dove è stato simbolicamente piantumato un albero di ulivo donato dall’associazione Avis di Petrosino. «Facciamo la pace, tessiamo la pace!» è stato uno degli slogan scritti nei cartelloni che abbiamo fatto sfilare alla manifestazione e che porteremo impressi nei nostri cuori.