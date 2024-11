Da Partanna in Belgio, vita in famiglia

Infine, Lovanio ha offerto un’atmosfera universitaria unica. Gli studenti del Dante Alighieri hanno visitato la prestigiosa Università Cattolica e si sono immersi nella vita dei giovani belgi, partecipando a momenti di confronto e scambio culturale. Sicuramente parte fondamentale dell’Erasmus è stato il tempo passato in famiglia e con i ragazzi ospitanti, con cui i nostri studenti hanno potuto passare diverse serate di divertimento e socializzazione. Questa, descritta da loro come «un’esperienza che ha rappresentato un un’occasione di crescita personale e apertura, nonchè linguisticamente utile grazie al contatto diretto con una cultura diversa e le famiglie ospitanti belghe e alla scoperta di un paese nuovo che ha lasciato un segno indelebile, arricchendo il nostro bagaglio personale e scolastico». È stata sicuramente un’esperienza che resterà impressa e conservata nel loro «wealth of experience». L'Erasmus rappresenta uno spazio di autonomia dalla famiglia in un contesto di vita quotidiana, di conoscenza, di messa alla prova, ma anche un luogo di confronto con l'alterità e di costruzione di forme di integrazione riflessiva. Un’opportunità reciproca tra studenti delle scuole che gravitano nell’Unione Europea.

Giulia Tamburello V B

D’Aguirre-Dante Alighieri

Partanna