«C’è sempre la possibilità di cambiare»

Mercoledì 6 novembre, gli alunni dell’Istituto Dante Alighieri di Partanna, accompagnati dai docenti, si sono recati a Palermo presso il Teatro Golden per assistere alla rappresentazione teatrale di Christmas Carol. Le classi sono arrivate alle ore 9, pronte per immergersi nello spettacolo teatrale basato sul celebre racconto Canto di Natale di Charles Dickens, apprezzato da tante generazioni di giovani e meno giovani.

La forza dello spettacolo sta proprio nella sua capacità di rendere attuali i temi trattati, superando i confini dell’epoca e del contesto sociale. Vediamo in esso il divario tra ricchi e poveri e la metamorfosi di Scrooge, che da uomo ossessionato dall’accumulo di ricchezze diventa più ragionevole e generoso. Questo cambiamento dimostra che, nonostante tutto, è sempre possibile evolversi.

Il testo ci insegna che, in un mondo spesso troppo materialista, il vero valore del Natale non risiede negli aspetti materiali, ma nei piccoli gesti, nei legami affettivi e nella generosità verso il prossimo. Come Scrooge, anche noi dovremmo fermarci a riflettere su chi siamo e chi vorremmo diventare, valorizzando i rapporti umani e la gentilezza.

L’esperienza è stata molto formativa, lasciando nei ragazzi un importante insegnamento: c’è sempre una possibilità di cambiare, di aprire il cuore, anche nei momenti più difficili, per essere più solidali e altruisti. Questo messaggio, che continua a ispirare generazioni, ci ricorda che il cambiamento può iniziare dalle piccole azioni quotidiane per fare la differenza nel mondo.

Veronica Ienna V B

Liceo scientifico

D’Aguirre-Dante Alighieri

Partanna