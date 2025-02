Trapani, imprenditore agricolo escluso dai fondi europei: il Tar obbliga la Prefettura a rivedere il provvedimento

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha accolto il ricorso di un imprenditore agricolo trapanese, annullando l'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Trapani. L'ente dovrà ora riesaminare la propria decisione entro 45 giorni.

L'imprenditore L.V., originario di Salemi e titolare di una ditta agricola con terreni nel comune di Vita, aveva subito il blocco dei contributi Agea, ovvero i finanziamenti pubblici destinati agli agricoltori nell'ambito dell'Unione Europea. La sospensione era avvenuta a seguito di un provvedimento prefettizio che il Tar aveva già annullato una prima volta. Tuttavia la Prefettura aveva emesso una nuova interdittiva portando un'ulteriore sospensione degli aiuti economici.

Assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, l'imprenditore ha contestato la decisione sostenendo che la Prefettura aveva riproposto il provvedimento senza considerare le sue osservazioni, violando così il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo.

Il Tar, con un'ordinanza del 15 gennaio, ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni difensive e ha stabilito che la Prefettura dovrà riesaminare la propria decisione, valutando anche misure meno restrittive per l'imprenditore. Il contenzioso, però, non è ancora chiuso: la prossima udienza è fissata per il 10 giugno 2025.