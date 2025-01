Porti, a Trapani entro 30 giorni tornerà in funzione il molo Ronciglio

«La banchina del molo Ronciglio di Trapani tornerà in funzione entro trenta giorni». Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, è intervenuto sul caso del nuovo molo inattivo da quindici anni. «La banchina era priva del parere ambientale necessario per l’esercizio - sottolinea - ma siamo riusciti a risolvere un problema che sembrava irrisolvibile. Entro la prossima settimana invieremo al Ministero dell’Ambiente tutta la documentazione necessaria per renderla operativa con gli attuali fondali».

Inoltre saranno completate le procedure necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali previste dal parere, così da consentire l’avvio delle operazioni di dragaggio nelle aree circostanti. Si stima che i lavori possano iniziare entro novanta giorni.

«Consapevole della vicinanza della Riserva naturale delle Saline - dice Monti - stiamo adottando un approccio improntato alla massima cautela, per garantire che le attività siano compatibili con la tutela dell’ambiente circostante».