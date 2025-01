Belicittà, chiude un supermercato che era stato confiscato a Grigoli: posti a rischio

L’Agenzia nazionale dei beni confiscati, tramite il Tribunale, aveva provveduto a consegnare il bene a degli amministratori giudiziari che lo avrebbero ceduto in comodato, con avviso pubblico, ad una terza società in maniera tale che non venisse interrotta l’attività.

Lavoratori nel bene confiscato alla «Grigoli distribuzione» verranno licenziati a giorni. «Lo Stato non garantisce i dipendenti di attività confiscate alla mafia e noi che lavoriamo per il supermercato Ard discount ne siamo un esempio».

«La società - spiega Mario Parrinello, segretario territoriale Ugl di Trapani - non vuole più rinnovare, per alcuni motivi pare legati ai costi del locale, il contratto con lo Stato per gestire il bene e quindi è costretta a licenziare i lavoratori. Apparentemente è tutto assolutamente normale, come lo è stato in questi anni con le varie società che si sono succedute e chiunque è arrivato nella gestione del bene ha sempre garantito ai lavoratori la continuità di lavoro, all’interno della stessa attività.

Questo - continua il sindacalista - lo si è sempre fatto in due modi, o con la firma di un nuovo accordo preventivo con la nuova società subentrante o attraverso la firma di un accordo anch’esso preventivo con la Prefettura trapanese, che rappresenta lo Stato nel nostro territorio, e che quindi faceva da garante con la nuova società». A partire, però, da mercoledì 8 il supermercato, sotto questa attuale gestione, chiuderà e per i lavoratori al momento non è arrivata nessuna garanzia. L’Agenzia dei beni confiscati non avrebbe ancora trovato l’accordo con una nuova società di gestione. Ugl, Cisl e Cgil sono sul piede di guerra in difesa dei lavoratori e si sono rivolti al prefetto Daniela Lupo per un tavolo di confronto che si terrà l’8.

«Lo Stato dovrebbe prendersi l’impegno da una parte di sconfiggere la mafia - dice Parrinello - e la confisca è sicuramente uno strumento valido, ma dall’altro ha l’obbligo di tutelare quelle persone, come i lavoratori, che nulla hanno a che fare con la criminalità, padri di famiglia e rischiano di rimanere per strada».