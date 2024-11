Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia, Pugliesi nuovo direttore generale

Camillo Pugliesi è stato nominato direttore fenerale del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per il Consorzio, che ha individuato in lui la figura ideale per guidare e valorizzare uno dei simboli più rappresentativi dell’eccellenza vitivinicola siciliana. Classe 1984, siciliano, abilitato come avvocato, con una specializzazione da giurista d’impresa, Pugliesi unisce la passione per la sua terra all’esperienza acquisita negli anni come consulente giuridico d’impresa, imprenditore agricolo e socio fondatore di ImpresaItalia Consulting, società specializzata in consulenza e finanza agevolata per le imprese vitivinicole e gli enti di promozione e tutela dei prodotti regionali.

«Siamo lieti di annunciare che a Camillo Pugliesi è stato conferito l’incarico di direttore generale del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia», ha dichiarato Antonio Rallo, presidente del consorzio. «L’ingresso di Pugliesi porta un nuovo slancio al nostro gruppo, che già oggi può contare su un’eccellente squadra di professionisti: insieme, con questo contributo in più, ci apriamo a nuove prospettive di crescita per il settore vitivinicolo siciliano».