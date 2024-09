Trapani, completata la riparazione del guasto alla condotta di Bresciana: torna l’acqua nelle abitazioni

Dopo giorni di stop forzato, l’acqua torna a scorrere dai rubinetti di Trapani. I lavori di riparazione sulla condotta di Bresciana sono stati completati e la distribuzione idrica riprenderà gradualmente a partire da oggi, con priorità per il centro storico. «Siamo riusciti a ripristinare il sistema e, al momento, non ci sono criticità - dichiara l’assessore al servizio idrico Vincenzo Guaiana -. Tuttavia, potrebbero verificarsi alcune difficoltà nelle zone più depresse a causa della maggiore richiesta d’acqua».

Le zone critiche del centro storico dove potrebbero verificarsi disagi sono via Sant’Anna, via Serraglio, via Botteghelle, via Cassaretto e via San Francesco d’Assisi. Anche nella zona nuova, in particolare in via Villanova, traversa di via Fardella, potrebbero esserci problemi di approvvigionamento. Gli stessi che hanno riscontrato i cittadini in questi giorni, tanto che si sono riviste le autobotti per rifornire le abitazioni e le attività commerciali. «Queste difficoltà sono fisiologiche quando si riattiva il servizio dopo un’interruzione - spiega Guaiana -. I serbatoi si svuotano e ci vuole tempo perché la pressione si stabilizzi in tutta la rete».