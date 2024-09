Sicurezza sul lavoro e patente edile a punti, la Cifa Trapani: «Oltre alle norme servono strumenti di prevenzione»

«Al di là delle normative e dei controlli serve una vera e propria cultura della sicurezza sul lavoro»: lo sottolinea Gaspare Ingargiola, presidente di Cifa Trapani (nonché responsabile regionale Unpi), commentando il rapporto dello Spresal dell’Asp Trapani, illustrato lo scorso 11 settembre in occasione della riunione in prefettura, dove è stato sottoscritto un protocollo di intesa su «sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro nero e irregolare» e la relativa costituzione di un osservatorio permanente.

Secondo i dati del rapporto, nel 2023 sul totale delle imprese sottoposte a ispezione e vigilanza è emerso che il 71 per cento non erano in regola. Sempre nello stesso anno in provincia di Trapani sono stati accertati 98 incidenti sul lavoro, di cui 3 mortali.

Ingargiola ha pertanto ricordato l’incontro intitolato «La patente edile a crediti-costruire in sicurezza con l’intelligenza artificiale», che si è tenuto il 23 aprile scorso presso il Civic Center di Mazara del Vallo ed è stato organizzato da Fonarcom ed Antemar, patrocinato da Cifa Trapani, Unpi Sicilia, Epar e Comune, in collaborazione con «Concordia et Ius», con gli ordini professionali, che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Asp Trapani, del Nil dei carabinieri, dell’Inps e dell’Inail.