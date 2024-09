Rete fognaria a Triscina, lavori per 13,8 milioni di euro

Arriva la fognatura nella località divenuta negli anni il simbolo dell'abusivismo edilizio in Sicilia, con le sue case e casette, ville e villette, costruite quasi sulla sabbia, molte a ridosso della spiaggia. Sono stati consegnati stamani i lavori per la realizzazione della rete fognaria a Triscina, frazione costiera del comune di Castelvetrano, teatro di un'espansione edilizia gigantesca negli anni Settanta.

«Si va a dotare un luogo di grande attrazione turistica e di importanti prerogative ambientalistiche di un intervento da realizzare in 17 mesi che consentirà un risparmio all’anno di 257 mila euro, servendo un’utenza di 26 mila abitanti», dice il sub commissario nazionale per la depurazione Toto Cordaro. La struttura da lui guidata sta portando avanti il piano per ridurre quanto più possibile i disagi dei cittadini, eliminando le infrazioni comunitarie che sono state comminate al Paese. Il costo dell’opera è 13 milioni 811 mila euro.

Cordaro, assieme al sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e al responsabile unico del progetto, Cinzia Caradonna, ha consegnato i lavori ai rappresentanti dell'associazione temporanea di imprese Comer Costruzioni meridionali. L’area sulla quale intervenire è stata suddivisa in nove bacini, ciascuno dei quali è costituito da una rete tubata per la raccolta dei reflui, che poi, attraverso un impianto di sollevamento, verranno portati ad una vasca di raccolta e quindi al sistema di collettamento che porta al depuratore comunale di via Errante Vecchia. Il sistema finale è composto da un impianto di sollevamento che serve una condotta costituita da due tubazioni per superare un dislivello complessivo di circa 80 metri. La rete si svilupperà su circa 8.5 km.