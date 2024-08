Concorsi, al Comune di Trapani si sbloccano le assunzioni: in ballo 40 posti di lavoro a tempo indeterminato

Ma non è tutto: l’ente, definito «virtuoso» secondo i parametri Piao per la gestione oculata delle spese per il personale, sta esplorando ulteriori possibilità di ampliare la propria pianta organica, attraverso fondi Pnrr. Il Comune di Trapani ha attualmente 283 dipendenti a tempo indeterminato, di cui la maggior parte sono donne: ben 158. Le aree con il maggior numero di dipendenti sono quelle degli istruttori, con 101 unità. Seguono poi gli operatori esperti, 110. Ci sono anche 2 dipendenti a tempo determinato. Guardando al futuro, le previsioni indicano un certo numero di pensionamenti nei prossimi anni. Nel 2024, si stima che 16 dipendenti lasceranno il Comune, con un risparmio totale stimato di oltre 55.000 euro sull’attuale stanziamento. Nel 2025, si prevedono ulteriori 7 pensionamenti o cessazioni di rapporti di lavoro, generando un risparmio di circa 96.800 euro. Per il 2026, è previsto un solo pensionamento, con un risparmio di circa 28.300 euro.

Il Comune di Trapani ha ottenuto il via libera per le assunzioni a tempo indeterminato entro la fine dell’anno. Ora, resta solo l’approvazione del Rendiconto 2023, attesa per ottobre. Sono circa 2,5 milioni per assumere una quarantina di unità a tempo indeterminato, previsti dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2024-2026, appena approvato.

Secondo i revisori dei conti il personale da assumere nel 2024 per una pianta organica completa sarebbe di 159 unità. E questo dato che evidenzia l’attuale grave carenza di personale in pianta organica che interessa tutti i settori del Comune: dall’amministrazione ai servizi idrici, a quelli cimiteriali.

«Con la approvazione del Piao si ha definitivamente via libera alla dotazione organica e, quindi, diamo il via anche alle assunzioni e alle verifiche dell’organigramma dell’Ente - spiega Vincenzo Abbruscato, assessore all’Organizzazione e gestione del personale -. In particolare dopo oltre 20 anni, abbiamo previsto anche le progressioni verticali che consistono nel dare la possibilità agli impiegati di fare un avanzamento di carriera dalle proprie posizioni di inquadramento. Abbiamo previsto sia il passaggio da collaboratori a istruttore e da istruttore a funzionario, e ovviamente tutto il regolamentato dalle procedure già vigenti e secondo i propri titoli di studi e attitudini durante il corso della carriera - continua l’assessore -. Si potrà definitivamente procedere alle assunzioni con l’approvazione del Rendiconto 2023, così come previsto con le procedure concorsuali già in atto, ovvero con delle graduatorie già approvate. In questo modo dovremmo andare verso la normalità. L’Ente, come si sa soffre di questa carenza di personale molto seria, considerato anche che c’è gente che deve andare in quiescenza».

Dal Piao risulta che l’Amministrazione attualmente spende il 23% delle sue entrate per il personale, al di sotto del limite massimo del 27% previsto dalla norma, e per questo il Comune rientra negli «enti virtuosi». Da qui la possibilità di fare nuove assunzioni, ma deve comunque rispettare alcuni limiti di spesa stabiliti dalla legge.

Lo «spazio finanziario» per rimpinguare la pianta organica è di circa 2,5 milioni di euro. È questa la soglia critica al di sotto della quale l’Amministrazione è chiamata a mantenere la spesa del personale. Una cifra a cui il Comune non può accedere se non approva il Rendiconto 2023, la cui mancata approvazione è dovuta al ritardo della regolamentazione dei Bilanci dovuto alla nascita del Comune di Misiliscemi, distaccatosi da Trapani.

«È comunque pur vero - conclude Abbruscato -, che senza Rendiconto 2023 le assunzioni a tempo determinato le possiamo lo stesso fare così per come è programmato nel Piao. Abbiamo previsto 10 contratti a tempo determinato per i vigili urbani questi chiamiamoli stagionali per tre mesi. Abbiamo previsto due assunzioni di assistenti sociali finanziati con con il fondo sociale e coesione e quindi, in questo caso, non era necessario il Consuntivo che è necessario, invece, per dare il via libera alle assunzioni a tempo indeterminato».

Dal Piano triennale dei fabbisogni di personale (2024-2026) sono previsti decine di assunzioni, distribuiti tra il 2024 (1 dirigente tecnico, 2 funzionari contabili, 1 funzionario informatico, 1 centralinista telefonico), il 2025 (6 istruttori di polizia municipale) e conferme di assunzioni pregresse (4 istruttori direttivi amministrativi, 4 istruttori direttivi tecnici, 2 istruttori direttivi contabili). A cui si aggiungono le stabilizzazioni Asu.