Trapani Birgi, restyling all’aeroporto: rinnovata l’area dei check-in

Completata un’altra fase del più ampio progetto di restyling all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. «In questa tornata, abbiamo voluto dare un tocco di colore e modernità ai banchi check-in e all’isola ecologica, rendendoli non solo più funzionali, ma anche più piacevoli da vedere», sottolinea Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società di gestione dello scalo.

Nel dettaglio, ora i banchi check-in sfoggiano un nuovo wrapping attraverso una tecnica che comporta l’utilizzo di una semplice pellicola coprente, mentre l’«isola ecologica» è stata completamente rinnovata con una grafica, «contribuendo a rendere il nostro aeroporto un luogo più pulito e più eco-compatibile», aggiunge Ombra, anticipando che a breve inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova pensilina dell’area bus e per rendere più confortevole la sosta nell’attesa dei bus e il miglioramento della viabilità all’interno dello scalo.

«Questi interventi, insieme ai tanti già realizzati, mirano a rendere l’aeroporto di Trapani Birgi un luogo sempre più moderno, efficiente e accogliente per tutti i passeggeri», ribadisce il presidente di Airgest anche in riferimento ai lavori di ammodernamento e manutenzione della pista che hanno comportato la chiusura dell’aeroporto tra domenica 25 febbraio a sabato 16 marzo scorsi. Un intervento programmato da tempo, che è stato effettuato nel periodo meno trafficato dell’anno per ridurre in assoluto l’impatto e il disagio sulle compagnie aeree e sui passeggeri, che ha riguardato la sostituzione, appunto ai fini dell’ammodernamento, degli «aiuti visivi luminosi» con l’aggiornamento delle luci della pista con sistemi a led, di maggiore efficienza, efficacia e con notevole riduzione dei consumi elettrici e quindi con minore impatto ambientale.