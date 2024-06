Trapani, stato di agitazione per i lavoratori Atm: «Clima di disagio e di tensione in azienda»

Disagi in vista per i cittadini che usano i mezzi pubblici a Trapani. E'stato infatti proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori di Atm Spa, come reso noto dai sindacati di categoria, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Soggetto giuridico, Confial e Ugl.

«Dopo svariati incontri, non si è ancora giunti ad una soluzione della vertenza. Restano i temi sul tavolo come il clima di disagio e costante tensione vissuti dai lavoratori, le problematiche inerenti l’organizzazione del lavoro, lo stallo delle trattative inerenti la contrattazione di secondo livello, intraprese nel mese di aprile dello scorso anno. Per non parlare delle richieste di incontro con l’azienda ancora disattese».

Questa volta alla base della protesta c'è infatti la mancata convocazione da parte dei rappresentanti dell'azienda trasporti e mobilità di un incontro, dopo reiterate richieste dei sindacati, finalizzato a discutere del clima di disagio e tensione vissuto dai lavoratori che garantiscono il servizio di trasporto urbano e dagli ausiliari del traffico a causa del costante controllo esercitato dall'azienda.