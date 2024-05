Il corso in Biodiversità al polo universitario di Trapani: istituite 25 borse di studio

«Scommettiamo su nuovi sistemi di formazione e istruzione - ha sottolineato il Rettore Midiri - che mettono al centro la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della biodiversità. In questo corso di laurea diverse discipline dialogano tra loro in un percorso trasversale che punta alla formazione di nuove professionalità in un’ottica sostenibile e innovativa. Con l’istituzione di 25 borse di studio, da 1.600 euro l’una, vogliamo fare un ulteriore passo per sostenere questa scommessa in cui fortemente crediamo. Vogliamo aiutare quelle ragazze e quei ragazzi che, come noi, guardano al futuro di un sistema in cui tutela dell’ecosistema e sostenibilità dei territori generano economia. Sono sempre di più, infatti, le aziende che ricercano figure capaci di dare valore alla biodiversità muovendosi con competenza e abilità all’interno della transizione energetica, tecnologica ed ecologica. Unipa vuole formare questi professionisti in grado di occupare posizioni di rilievo nel nostro Paese e nell’intera area del Mediterraneo».

Le borse di studio, destinate agli immatricolati dell’anno accademico 2024/2025, sono state sovvenzionate dal National Biodiversity Future Center (Nbfc), Centro nazionale per la biodiversità, nato un anno e mezzo fa grazie a 320 mila euro di fondi Pnrr con sede proprio all’Università degli Studi di Palermo. «Elementi di intelligenza artificiale per il monitoraggio della biodiversità, remote sensing per il controllo dell’ambiente e anche chimica, biologia, fisica sono alcune delle competenze di base espresse in termini di Key Emabling Technologies - ha spiegato la professoressa Giovanna Maria Parisi, coordinatrice del corso di laurea - che formano il piano di studi di questo percorso accademico. La formazione è completata con esercitazioni di laboratorio e di campo; con periodi di tirocinio presso laboratori universitari, aziende ed enti di ricerca sia pubblici che privati e programmi internazionali di mobilità come con l’Universitè Picardie Jules Verne di Amien, in Francia o con l’Università di Monastir, in Tunisia». Particolarmente significativa la scelta di puntare sul territorio della provincia di Trapani. «Il Polo di Trapani dell’Università degli Studi di Palermo - ha detto il presidente Francesco Scichilone - sta crescendo in qualità e quantità. Questo territorio ha tutte le caratteristiche affinchè questo tipo di formazione possa diventare un punto di riferimento per l’intera area del Mediterraneo».