San Vito Lo Capo, concorso per vigili urbani: come presentare la domanda, il bando

Il Comune di San Vito Lo Capo ha pubblicato un bando di concorso per 8 posti nella polizia municipale. Si tratta di assunzione a tempo determinato, massimo per cinque mesi, part time a 30 ore settimanali per esigenze temporanee e stagionali. La domanda di partecipazione va presentata entro il 2 maggio 2024.

IL BANDO

I requisiti generici

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generici: diploma di scuola media di secondo grado che permetta l'accesso all'Università; cittadinanza italiana; avere un'età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento in quiescenza. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale. Si deve essere in assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.

Idoneità psico-fisica all'impiego: in relazione al posto da ricoprire; posizione regolare agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo (solo per i maschi nati entro il 1985); occorre non essere in una delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste della legge.