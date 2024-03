«Dalla natura alla cultura», la destinazione West of Sicily alla Borsa di Berlino

Il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale sarà presente insieme agli altri cinque Distretti della Sicilia nello stand istituzionale della Regione Siciliana, all’interno dello spazio espositivo dell’Enit che ospita anche le altre regioni italiane. L’assessorato regionale al Turismo, con l’assessore Elvira Amata, in questo modo vuole rafforzare significative energie per implementare il turismo nel mercato tedesco.

Il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale sarà presente all'Internationale Tourismus-Börse (Itb) di Berlino, fiera leader per l'industria del turismo, che aprirà le porte domani (5 marzo) e si chiuderà il 7 marzo. Quest'anno alla Fiera di viaggi e turismo tra le più importanti del mondo sono attesi oltre 25 mila partecipanti.

Nel percorso intrapreso con gli altri Distretti siciliani per promuovere strategie comuni per rilanciare il settore, il Distretto della Sicilia Occidentale con la presidente Rosalia D’Alì presenterà le proposte e le destinazioni del West of Sicily.

«Dalla natura alla cultura in ogni periodo dell’anno» sarà il tema dell’intervento della presidente D’Alì al Borsa di Berlino. «La destinazione West of Sicily - afferma Rosalia D’Alì - ha ormai consolidato la sua offerta integrata nel territorio della provincia in ogni periodo dell’anno. Oltre alla stagione estiva, fiore all’occhiello delle attività turistiche legate al mare, le esperienze che attraggono il turista sono sempre più diversificate e settoriali: archeologiche, artistiche, culturali, enogastronomiche, sport all’aperto e scoperta delle tradizioni».

«La Borsa di Berlino – conclude – è un’ottima occasione di confronto con il mercato tedesco, già presente nella nostra provincia, che consentirà di rafforzare azioni volte alla valorizzazione del nostro brand Sicilia occidentale nei mercati europei. Ringraziamo l’assessore Amata per averci consentito di cogliere questa importante opportunità».