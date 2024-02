Comune di Pantelleria, concorso per assistente sociale: i requisiti e il bando

Il Comune di Pantelleria ha indetto un concorso pubblico per assistenti sociali. La selezione prevede l'assunzione nell'area funzionari e dell’elevata qualificazione (ex categoria D, posizione economica D1). Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 24 febbraio 2024.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, con le eccezioni previste dalla legge; età non inferiore ad anni 18 ; non avere limitazioni psico-fisiche allo svolgimento delle attività e delle mansioni previste per il profilo professionale; godimento dei diritti civili e politici; non essere stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; insussistenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che comportino interdizione dai pubblici uffici o destituzione da precedenti pubblici impieghi o impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari; buona conoscenza di una lingua straniera ufficiale di uno degli Stati appartenenti alla Comunità europea; buona conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; patente B;

abilitazione all’esercizio della professione.