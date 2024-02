Dilaga la protesta degli agricoltori, trattori sulle Madonie e al porto di Mazara del Vallo

La protesta sta infiammando l'Europa. Ma chi scende in strada garantisce: «Non siamo i gilet gialli, non siamo i forconi. La violenza in piazza a Bruxelles qui non ci sarà mai», garantiscono gli agricoltori sui loro trattori. Anche oggi i trattori si sono mossi in tutta la penisola: dall’Aquila a Matera, dalla Puglia alla Campania, in Toscana, in Sicilia e in Sardegna. Anziani e giovani, padri e figlie, anzi figlie, snocciolano in poche parole il loro manifesto: «cibo sano, il bene dell’Italia, il futuro dei nostri figli, l’Ue matrigna».

Sui trattori infatti viaggiano anche le nuove generazioni che, dicono, «si prendono cura della terra».

Alcune centinaia di trattori e camion oggi hanno attraversato, partendo dal ponte di Resuttano, i comuni di Alimena, Bompietro e Petralia Soprana nelle Madonia, nell’ambito della protesta degli agricoltori sui rincari sulle materie prime e sul gasolio che non sono accompagnate da misure di sostegno per il loro lavoro e da un aumento dei prezzi di vendita. Le proteste degli agricoltori del movimento «La Sicilia alza la voce» si svolgono con i trattori in diverse zone della Sicilia.