Terna, 850 milioni per il collegamento tra Italia e Tunisia: l'elettrodotto partirà da Partanna

Un investimento di circa 850 milioni per il primo collegamento elettrico in corrente continua tra Europa e Africa. Si tratta di Elmed, l’opera di interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia che sarà realizzata da Terna, uno dei progetti «chiave» - spiega l’azienda in una nota - del Piano Mattei per l’Africa.

Elmed, sottolinea Terna, «contribuirà alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico italiano e al raggiungimento dei target fissati a livello nazionale e internazionale in materia di energia e clima». Dell’investimento complessivo 307 milioni sono stati stanziati dalla Commissione europea tramite «Connecting europe facility», il programma di finanziamento dell’Ue destinato allo sviluppo di progetti chiave per il potenziamento delle infrastrutture energetiche comunitarie.

L’elettrodotto si snoda tra la stazione elettrica di Partanna, in provincia di Trapani, e quella di Mlaabi, nella penisola tunisina di Capo Bon, per una lunghezza complessiva di circa 220 km, la maggior parte in cavo sottomarino, con una potenza di 600 MW e una profondità massima di circa 800 metri, raggiunti lungo il Canale di Sicilia.