Mazara, il pescato del Mediterraneo autenticato con la tecnologia Blockchain

Dopo la presentazione a Tunisi, è arrivato il momento per Mazara del Vallo, dove sono stati illustrati i risultati del Progetto «Blockchain Mare Nostrum» del Distretto Pesca e Crescita Blu, Cosvap di Mazara del Vallo. Sono stati tre giorni di incontri e focus, dal 18 al 20 dicembre, in cui si è discusso degli obiettivi raggiunti e delle prospettive future del progetto. Gli esperti del settore e gli sviluppatori della tecnologia Blockchain si sono confrontati tra loro dando risonanza all’importanza di aver creato un marchio di qualità per il futuro economico degli operatori del settore ittico, spiegando l’importanza del sistema. La coordinatrice del Progetto Blockchain, Angelita Marino, ha dichiarato che «le azioni attuate nei due poli, sia in Sicilia che in Tunisia, sono state seguite con attenzione dagli attori principali del progetto. I pescatori hanno avuto modo, infatti, di essere formativi per un futuro innovativo e digitale con la creazione di un QRcode sulla tracciabilità del pescato e dedicato alle attività delle piccole e medie imprese ittiche artigianali».

In questi ultimi anni, grazie alle nuove tecnologie, si è sempre più sviluppata una cultura innovativa di supporto alla conoscenza digitale ed in particolare si è riscontrata l’esigenza di conoscere la storia e l’identificazione dei prodotti ittici. Blockchain Mare Nostrum è nato con lo scopo di attuare una identità socio-culturale del mondo ittico dando supporto alle piccole e medie imprese di pescatori artigianali siciliani, tunisini ed agli stessi consumatori, consolidando in tal modo azioni dirette ed informative con tematiche legate alla sicurezza alimentare, alla pesca sostenibile ed alla tracciabilità del pescato nel Mar Mediterraneo.

Il Blockchain Mare Nostrum continua con l’attività di degustazioni di alcuni prodotti del pescato tracciato in ristoranti a Mazara del Vallo, programmate nelle giornate del 23, 26 e 27 dicembre 2023. Chiunque può partecipare alle degustazioni, previa prenotazione tramite il sito web Blockchain collegandosi al sito bc-marenostrum.fish.