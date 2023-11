Una strada che collega Gela, Agrigento e Castelvetrano: un dibattito pubblico per trovare la soluzione più adatta

Una strada che collega Gela, Agrigento e Castelvetrano attraversando tre province. Il primo passo è stata la presentazione, all'assessorato regionale delle Infrastrutture, delle ipotesi progettuali sulla realizzazione delle opere del primo macrolotto: dallo svincolo di Castelvetrano a Sciacca.

Il costo previsto è fra i 700 milioni e il miliardo di euro come ha spiegato l'assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò: «Per la prima volta - ha sottolineato nel corso dell'incontro con i giornalisti - che per la progettazione viene avviato un dibattito pubblico, su una serie di ipotesi che verranno sottoposte alle amministrazioni locali». L'idea è quella di completare l'anello stradale che collegherà la Sicilia nei prossimi anni.

I tempi, però ancora non sono certi: «Dipenderà - ha spiegato la referente per il Sud dei procedimenti autorizzativi, Fernanda Faillace - dall'esito del dibattito pubblico, attraverso il quale avremo la possibilità di migliorare il progetto». L’appuntamento per il primo dibattito pubblico è a Castelvetrano è per questo pomeriggio (15 novembre), alle 17.30, al Convento dei minimi.

All'incontro erano presenti anche il direttore della Struttura territoriale Sicilia di Anas Spa, Raffaele Celia; la referente per il Sud dei procedimenti autorizzativi, Fernanda Faillace; il Rup di Anas Spa, Luigi Mupo della direzione tecnica Anas Spa; la responsabile Area 6 Sicilia Palermo progettazione della direzione tecnica di Anas Spa, la responsabile Area 6 Sicilia Palermo progettazione della direzione tecnica di Anas Spa, il responsabile di Progetto Palermo progettazione della direzione tecnica di Anas Spa, Nando Granieri; Elena Bartolocci di Sintagma Srl, mandataria del RTI progettazione. Presenti anche i sindaci dei comuni di Sciacca, Menfi e Castelvetrano e la deputata di Fratelli D’Italia, Giusi Savarino.

Durante la conferenza sono state presentate le ipotesi progettuali relative alla realizzazione delle opere del macrolotto 1 dell’itinerario che coprirà il percorso dallo svincolo A29 Castelvetrano a Sciacca ovest.

Il successivo step riguarderà il reperimento e lo stanziamento dei fondi da parte del ministero dei Trasporti. I tempi di avvio dei lavori, dipendono dai contribuito che arriveranno dai territori nella fase di dibattito pubblico.

nel video le interviste ad Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture; Fernanda Faillace, referente per il Sud dei procedimenti autorizzativi; Giusi Savarino, deputata regionale di Fratelli d'Italia; Raffaele Celia, direttore della Struttura territoriale Sicilia di Anas Spa.