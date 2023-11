Dagli aeroporti di Trapani, Catania e Comiso un plauso alla Regione per lo sconto sui voli

Sono tre le tratte che partono dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi per le quali si applicherà il provvedimento contro il caro voli, presentato oggi dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, che beneficiano dello sconto del 25% per tutti i residenti in Sicilia. Si tratta di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio. A questa agevolazione si aggiungerà un ulteriore taglio del 25% per gli studenti e le fasce economicamente deboli. Gli sconti - secondo quanto annunciato in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans di Palermo - potranno giungere fino a un massimo di 150 euro a passeggero.

«Apprendiamo con soddisfazione dell’importante agevolazione sui biglietti aerei - ha commentato Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società che gestisce lo scalo - e manifestiamo il nostro apprezzamento per il provvedimento appena emanato dal governo regionale e dall’assessorato alle Infrastrutture che, certamente, contribuirà in maniera significativa alla mobilità dei cittadini siciliani, verso epicentri fondamentali di interessi economici, sanitari ed istruzione. Sarà prezioso soprattutto nei periodi di alta stagione che vedono schizzare i prezzi in maniera esponenziale».

Anche a Catania e a Comiso viene espressa «soddisfazione in merito al recente decreto del Governo che prevede sconti sui voli per i cittadini residenti in Sicilia». Lo afferma Nico Torrisi, ad di Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. «Questa iniziativa, voluta dal presidente della Regione Renato Schifani e dall’assessore ai Trasporti Alessandro Aricó - prosegue -, rappresenta un passo significativo verso la promozione della connettività aerea e il potenziamento del settore turistico nella nostra splendida Regione».

«Come Aeroporto di Catania e Comiso - sottolinea Torrisi - accogliamo questa decisione, riconoscendone l’impatto positivo sulla nostra comunità locale e sull’intero comparto. Tale misura non solo agevolerà i viaggi dei nostri concittadini, ma contribuirà anche a stimolare l’economia locale, promuovendo il turismo e favorendo lo sviluppo sostenibile. In qualità di attori chiave nel settore aeroportuale, ci impegniamo a garantire un servizio di alta qualità e a collaborare attivamente con le autorità competenti per implementare con successo questo cambio di passo. Siamo fiduciosi che questa iniziativa non solo favorirà la mobilità dei nostri cittadini ma contribuirà anche a rafforzare il nostro impegno nel rendere la Sicilia una destinazione sempre più accessibile e accogliente».