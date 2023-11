Turismo, San Vito Lo Capo in vetrina al World Travel Market di Londra

Le bellezze del territorio di San Vito Lo Capo in vetrina internazionale a Londra alla 43ª edizione del WTM, il World Travel Market, il maggiore evento globale per l'industria dei viaggi che si svolgerà da lunedì 6 a mercoledì 8 novembre al centro espositivo Excel del capoluogo britannico.

La cittadina del trapanese sbarca per la prima volta nel Regno Unito per farsi conoscere come destinazione turistica internazionale promuovendo la sua meravigliosa e pluripremiata spiaggia, le sue bellezze naturalistiche, valorizzate dalla presenza di due riserve naturali protette, quella dello Zingaro e di Monte Cofano, e gli eventi, grandi attrattori turistici, il cui fiore all’occhiello è il Cous Cous Fest.

Il Comune del Trapanese avrà uno spazio espositivo all’interno del padiglione Italia dell’Enit dove avrà la possibilità di incontrare giornalisti, tour operator e buyer internazionali del settore turistico.

«La partecipazione a fiere internazionali – ha detto Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo – è una delle direttrici sulle quali la nostra amministrazione ha deciso di puntare quest’anno ritenendola di importanza strategica per la promozione delle nostre eccellenze in mercati di riferimento. Sono particolarmente lieto che San Vito Lo Capo per la prima volta partecipi al WTM di Londra, un’eccellenza nel settore. Sarà sicuramente un modo per far conoscere al mondo la nostra cittadina, capitale mondiale del cous cous e questo piatto, dagli ingredienti poveri ma ricco di valori storico-culturali, diventato simbolo dell’aggregazione tra i popoli e celebrato ogni anno dal Cous Cous Fest, alla sua 26ª edizione. Il nostro territorio, con le sue splendide spiagge, un mare dai colori caraibici e due riserve naturali d’incredibile bellezza, offre ai turisti, anche in bassa stagione, attività di climbing, trekking e altri sport outdoor, oltre che prodotti enogastronomici di altissima qualità».

Le emozioni del Cous Cous Fest, il rito dell’incocciata e il cous cous saranno inoltre protagonisti di un evento tematico che si svolgerà mercoledì 8 novembre ad Eataly London al quale parteciperanno blogger, giornalisti ed influencer internazionali. All’interno del punto vendita dedicato al meglio dell’enogastronomia italiana a Broadgate - 4000 metri quadrati che espongono oltre 5.000 prodotti del Belpaese, e che ospitano la più grande cantina di vini italiani della City e d’Europa con oltre 2.000 etichette - andrà in scena un evento dedicato al cous cous e al festival internazionale che ogni anno lo celebra a San Vito Lo Capo.

Lo chef sanvitese Enrico Figuccia mostrerà agli ospiti il rito dell’incocciata della semola e farà assaggiare due ricette di cous cous, raccontando la preparazione della ricetta tradizionale locale a base di pesce.

L’ultima edizione del World Trade Market ha contato 5.000 espositori provenienti da 182 paesi e regioni, oltre 51.000 partecipanti e ha registrato un business di 2,8 miliardi di sterline.