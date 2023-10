È morto l'imprenditore Nino Durante, ex dirigente di Confindustria Trapani e presidente del Cetima

La provincia di Trapani e il mondo dell'imprenditoria piangono per la morte dell'ingegnere Nino Durante. Aveva 67 anni e dalla scorsa primavera si era ammalato. Originario di Santa Ninfa, Durante era un imprenditore, impegnato nell'Ance, il sindacato dei costruttori edili, per tanti anni presidente della Cetima, la Cassa degli edili.

Era stato anche per anni dirigente di Confindustria a Palermo e a Trapani. La sua carriera imprenditoriale iniziò da giovane nell'azienda del padre. Tra i tanti lavori eseguiti, anche nel nord Italia, il restauro della Chiesa del Carmine a Castelvetrano.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordando ola professionalità di Nino Durante. "Grande perdita per la nostra comunità, pochi come lui... hanno lasciato il vuoto... Uomo di saggezza, modestia, dignità. Pace e conforto alla sua anima ed alla sua famiglia", ha scritto Debora Balsamo. E ancora, Giulio Vella: "Dispiaciuto per la scomparsa, porgo le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia che possa riposare in pace". "Mi spiace tanto. Condoglianze alla signora, a Davide, Giuseppa e tutta la famiglia. Mi sovvengono ricordi di spensieratezza di un tempo ahimè trascorso in fretta", ha aggiunto Nadia Sinacori. E ancora, Esther Clemente: "Un grande dolore, il mio abbraccio affettuoso a Daria e Marina e a Davide, caro amico di sempre".

I funerali si svolgeranno mercoledì, alle ore 10, presso la chiesa Madre a Santa Ninfa.