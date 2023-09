Trapani, Leroy Merlin apre un nuovo negozio e cerca personale: come candidarsi

Leroy Merlin apre un nuovo esercizio commerciale a Trapani e l'azienda cerca personale. Si tratta di diversi profili professionali da inserire in organico. L’azienda è alla ricerca di persone motivate, appassionate, proattive e orientate al risultato da impiegare con il ruolo di consulenti di vendita.

I requisiti

Il candidato dovrà avere, tra i requisiti, una forte propensione alle relazioni interpersonali e una passione per il mondo dell’arredamento e della progettazione della casa. Dovrà essere il referente principale del cliente. Per quanto riguarda il titolo di studio, è richiesto il diploma, preferibilmente con indirizzo geometra, o la laurea. Un valore aggiunto sarà l’esperienza pregressa come venditore nell’ambito dell’arredo interni e progettazione, anche se non rappresenta un requisito fondamentale nella selezione.

Il contratto

Chi verrà selezionato, dovrà rendersi disponibile a lavorare part-time su turni, compresi weekend e festivi.

Come presentare la candidatura

I profili interessati alla selezione possono inviare la propria candidatura compilando il modulo online disponibile sul sito di Leroy Merlin, nella pagina dedicata al lavoro.