Ryanair riduce i voli da Trapani a partire da novembre: le rotte coinvolte

Ryanair sta caricando sul suo sito i voli per la stagione autunno - inverno 2023/24, quella che parte da novembre e fino a Pasqua. Non sono buone le notizie per il versante trapanese dove si prevedono tagli di diversi voli da e per il Vincenzo Florio. Molti passeggeri che avevano prenotato i biglietti da novembre in poi hanno già ricevuto la mail per il cambio di volo.

Per ciò che riguarda l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, vengono ridotte le frequenze dei voli per Bologna, Bergamo, Napoli (un volo in meno a settimana) e Roma. I tagli di Ryanair riguardano comunque gli aeroporti di tutta Italia. Tra quelli più penalizzati, Torino Caselle, che perde ben otto rotte, e Venezia, sei rotte.