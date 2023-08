Mazara del Vallo: è morto Roberto Giacalone, segretario provinciale della Uila Trapani

Choc e incredulità a Mazara del Vallo per la morte di Roberto Giacalone, avvenuta ieri a soli 44 anni. Giacalone, che fin da giovanissimo aveva intrapreso l'attività sindacale, lo scorso anno era stato eletto segretario provinciale della Uila Trapani, la sezione della Uil che si occupa dei lavoratori agroalimentari, forestali, della pesca e dei consorzi di Bonifica. Il sindacalista, che da qualche tempo aveva un tumore, lascia la moglie, Angela.

Ad annunciare il decesso è stata la Uil Trapani attraverso un post su Facebook nel quale vengono ricordate le dote umane e professionali dell'uomo: "È venuto a mancare all’affetto dei propri cari e di tutti noi della Uil, Roberto Giacalone. Un amico leale e sincero, un sindacalista serio e preparato, un dirigente di grande Valore umano e professionale. Un grande uomo. Caro amico, chi ha avuto l'onore di incrociare la tua strada, non potrà mai dimenticare il tuo splendido sorriso, il tuo animo puro, il tuo essere instancabile sul lavoro, ma soprattutto il tuo esserci sempre per gli altri, non solo con le parole ma soprattutto con i fatti. Lasci un vuoto incolmabile in tutti noi. Sarai per sempre nei nostri cuori. Ciao Roberto".

"Voglio ricordarti sempre così carissimo amico mio!!! Solare, allegro e disponibile in qualsiasi cosa... Stamattina ci hai lasciato senza parole con questa bruttissima notizia, avevi ancora una vita da affrontare in pieno e da ora in poi la vivrai lassù come un bellissimo angelo!!! Non dimenticherò mai la nostra amicizia, i nostri momenti e le giornate trascorse insieme!!! Ti vorrò sempre bene in eterno", scrive Salvatore Merendino. E ancora, Franesco de Blasi: "No! Non doveva andare così! La vita ti era debitrice …avevi già ricevuto da lei tanti pugni in faccia ma come sempre avevi incassato con la grandezza dell'uomo che ti ha sempre contraddistinto! Non ti sei mai abbattuto e anzi hai sempre trovato energia nuova da mettere in corpo ….. Sei andato via fratello ( perché per me lo sei sempre stato ) Roberto Giacalone lasciandoci senza fiato. Mi mancherai come mancherai a tantissime persone. Per Cicci ( così mi chiamavi) rimarrai sempre la persona dalle mille parole o dei grandi silenzi che solo noi riuscivamo a capire. Grazie per tutto quello che mi hai dato, grazie per tutto quello che hai sempre fatto per me. Buon viaggio Roberto !!!! Veglia dall'alto su tua moglie e su tutta la tua famiglia".

Anche l'Unac Mazara, la Pro loco di Mazara del Vallo e tutto lo staff della festa del pane e della pasta si sono associate "al dolore dei familiari per la scomparsa del sindacalista Roberto Giacalone, persona seria e preparata che si è sempre distinta per la sua professionalità. Da parte di tutti noi le più sentite condoglianze".

I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 14 agosto, alle 12, nella Chiesa di Santa Gemma a Mazara.