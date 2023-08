Trapani, rinnovata la scritta dell'aeroporto Vincenzo Florio

È stata completata la definizione della scritta Aeroporto Vincenzo Florio e logo Airgest sugli specchi, nella zona Land side, e una all’interno, nella zona Air side nello scalo di Trapani Birgi. Un’altra novità, attesa dal territorio, è il collegamento tra lo scalo e il comune di Marsala, attivo dal 7 agosto e operato da autoservizi Salemi.

Per quando riguarda il traffico aereo, lo scalo registra un ritorno alla normalità. «L’emergenza Fontanarossa a luglio è stata per Trapani un vero e proprio stress test con numeri che hanno visto transitare 254 mila passeggeri di cui 130 mila da Catania. La struttura - ha sottolineato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - ha retto in maniera eccellente e sono soddisfatto per il lavoro fatto dai dipendenti e da tutto il contesto che ha reagito in maniera propositiva. Nei primi 10 giorni di agosto sono transitati circa 140 mila passeggeri con quasi 600 movimenti, di cui 200 da Catania per un totale di 35 mila passeggeri. Con i voli già programmati, prevediamo di superare il milione di passeggeri a fine settembre».