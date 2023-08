Alcamo Marina, venduto il vecchio Motel Beach della mafia: sarà ricostruito e diventerà un albergo di lusso

Sarà ricostruito e diventerà un albergo a cinque stelle il vecchio Motel Beach di Alcamo Marina, in abbandono da quasi 40 anni e oggi ridotto ad un rudere. Ha rappresentato il simbolo del potere mafioso della famiglia alcamese di Vincenzo Rimi e del figlio Filippo, cognato di Gaetano Badalamenti, entrambi morti nel proprio letto.

Dopo quasi 40 anni, sulla stessa area in cui sorge l’immobile cadente e fatiscente, ora venduto dagli eredi dei Rimi, sarà ricostruito un albergo a cinque stelle. Il Motel Beach è stata un’intuizione della mafia sulle potenzialità turistiche di Alcamo Marina. All’inizio degli anni ’60 i Rimi, in società con un imprenditore edile, hanno costruito un hotel in contrada Canalotto. Inaugurato nel 1962, disponeva di 18 camere con 36 posti letto. Ristorante, bar, dancing, due piscine, spiaggia propria con 32 cabine e 60 ombrelloni. E un vasto piazzale per posteggio macchine. Motel Beach metafora del regno mafioso dei Rimi e della loro caduta alla fine degli anni ’70. Era frequentato dall’Alcamo bene e alla sua inaugurazione presenziarono tanti esponenti politici.

Serate danzanti con stelle internazionali come Paul Anka, i Brutos, Giorgio Gaber e tanti altri. Divenne il luogo di divertimento. Di incontri. Di summit mafiosi presieduti da Vincenzo Rimi e dal figlio Filippo. Era frequentato dal gotha della mafia trapanese e palermitana.

L’altro figlio, Natale, lasciò precipitosamente Alcamo, per rifugiarsi in Spagna, e precisamente a Palma di Maiorca, all’inizio della guerra di mafia degli anni ’80, quando il regno dei Rimi venne distrutto da un boss emergente, Vincenzo Milazzo, alleato con i corleonesi. Natale Rimi scappò a Palma di Maiorca, dove vive tuttora. Nel frattempo il questore di Trapani aveva sequestrato il Motel Beach, allora non esisteva la confisca, e l’immobile è rimasto sempre di proprietà degli eredi di Filippo Rimi, che ora l’hanno venduto ad un imprenditore.

Da anni è in stato di abbandono e oggi si presenta come un rudere, dove verrà realizzato un albergo a 5 stelle dall’impresa Marca srl di Alcamo, che ha già affidato la progettazione ad uno studio specializzato in hotel. Gli eredi di Filippo Rimi lo hanno messo in vendita sette anni fa. La richiesta era di 500 mila euro.

Con il nuovo albergo si risanerà una vasta area e si creeranno nuovi posti letto per il turismo in ascesa ad Alcamo Marina. Iniziati gli interventi con la pulizia della zona di contrada Canalotto, destinata ad uscire dal degrado così come è accaduto nell’area ex Petrolgas, dove nel dicembre di due anni fa è stato inaugurato un complesso alberghiero su un’area di quasi 9 mila metri quadrati. Si chiama Battigia Espace. Sorge su due piani e dispone di 46 camere. Sono 131 i posti letto. E dieci anni fa fallì il tentativo del Gruppo Hilton di acquistare l’ex Sicilmarmi per realizzare un albergo di lusso.