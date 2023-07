Assunzioni all'Asp di Trapani: avviato concorso per 130 dirigenti medici

Assunzioni in vista all'Asp di Trapani che ha avviato un concorso pubblico per la copertura di 130 posti nella dirigenza medica in diversi settori, nonché 1 posto per un dirigente Odontoiatra specializzato in Odontoiatria Pediatrica a tempo pieno e a tempo indeterminato. Le posizioni ricercate sono le seguenti:

28 dirigenti medici di cardiologia;

3 dirigenti medici di chirurgia generale;

3 dirigenti medici di chirurgia toracica;

2 dirigente medici di chirurgia vascolare;

3 dirigenti medici di gastroenterologia;

2 dirigenti medici di diabetologia e malattie dell'apparato metabolico;

26 dirigenti medici di medicina interna;

44 dirigenti medici di medicina di emergenza-urgenza (Meu);

2 dirigenti medici di medicina nucleare;

4 dirigenti medici di medicina trasfusionale;

11 dirigenti medici di ortopedia;

1 dirigente di odontoiatria pediatrica;

3 dirigenti medici di pediatria.

Per presentare la domanda è necessario effettuare la registrazione al portale Asp Trapani (questo il link), compilando il form online. L'azienda sanitaria provinciale di Trapani ha anche avviato il reclutamento di medici stranieri per garantire la continuità delle prestazioni e dei servizi all'interno dei presidi ospedalieri e per rafforzare l'attività assistenziale ha c'è stato un incontro tra vertici aziendali e sindaci del comprensorio al fine di pianificare le procedure per l'ottenimento della cittadinanza italiana.