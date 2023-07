Mazara, l'economia e il mare: a Blu Sea Land di scena le collaborazioni internazionali

Una edizione quella del Blue Sea Land-International Blue Economy Expo 2023 all’insegna dei parteneriati internazionali con grandi nomi del mondo scientifico e culturale. Con questa premessa la manifestazione giunta oramai alla sua dodicesima edizione, guarda alle attività connesse all’economia blu in un’ottica di sostenibilità e di sistema che trascende i confini territoriali perché il mare sia legame tra i popoli e motore di una prosperità condivisa. L'appuntamento del Blue Sea Land-International Blue Economy Expo apre i battenti dal 18 al 22 ottobre 2023 a Mazara del Vallo.

Blue Sea Land è organizzato dal Distretto della Pesca in stretta sinergia con le istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali, la Regione Siciliana, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e l’Unione Europea.

Attraverso le conferenze e una fiera multietnica, la manifestazione si configura come piattaforma per rinnovare il dialogo tra i Paesi europei, africani e mediorientali nel tentativo di trovare soluzioni condivise a attività di comune interesse. Blue Sea Land rappresenta così un’occasione unica per attuare collaborazioni su diversi fronti. Perciò è prevista la partecipazione di numerose autorità governative, rappresentanti diplomatici, funzionari di organizzazioni internazionali, distretti marittimi e agroalimentari nazionali e mediterranei, ricercatori e operatori economici. Tra i presenti al Blue See Land 2023 ci saranno il Ministro del Ghana Mavis Hawa Koomson ed il viceministro della Pesca della Somalia Ali Ifiye Ali.

Lo scopo della manifestazione è di mettere a sistema le esigenze dell’economia, la crescente pressione verso politiche più sostenibili e le raccomandazioni della più recente letteratura scientifica nel campo della pesca e dell’agricoltura al fine di promuovere un’azione sinergica verso una gestione più responsabile ed equa delle risorse della terra e del mare.

Tema centrale dell’edizione 2023 sarà Transizioni: un ponte verso un mare che cambia. Il concetto di transizioni è stato fortemente dibattuto negli ultimi tempi, specie con riferimento all’idea che il passaggio a un’economia più sostenibile dal punto di vista ambientale non debba lasciare indietro nessuno. La sostenibilità ambientale non può dunque essere scissa dalla sostenibilità economica e dalla sostenibilità sociale.

Il Blue Sea Land 2023 sarà l’occasione per discutere di innovazioni e cambiamenti tali da garantire un equilibrio tra le esigenze dell’economia, della società e dell’ambiente. A questo riguardo, i temi previsti dal programma dei convegni includono la bioeconomia circolare, l’economia blu, la sicurezza marittima, la salvaguardia delle risorse del mare, la pianificazione spaziale marittima e costiera, l’agricoltura sostenibile, la sicurezza alimentare, le iniziative dei Paesi stranieri nei settori della pesca e dell’agricoltura sostenibile e molto altro.

Oltre a un ricco programma di convegni, l'evento include anche incontri istituzionali, B2B, workshop, tavole rotonde che riuniscono i principali attori nel campo dell'economia blu, riunioni di distretti agroalimentari e marittimi nazionali e internazionali.