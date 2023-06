Lavoro, bando dell'Asp di Trapani: selezione per ostetriche e infermieri pediatrici

L'obiettivo è creare una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di ostetriche e infermieri pediatrici. L'avviso pubblico per soli titoli è stato firmato dal commissario straordinario dell'Asp di Trapani Vincenzo Spera.

Per aderire basta registrarsi al sito https://asptrapani.selezionieconcorsi.it/ e partecipare alla specifica selezione. Per farlo c'è tempo fino al prossimo 3 luglio.

Bando dell'Asp di Trapani, i requisiti per partecipare alla selezione

Alla data della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei requisiti generali e di quelli specifici indicati nel bando (clicca qui per scaricarlo). Per il profilo professionale di infermiere pediatrico è necessario il diploma di laurea in Infermieristica pediatrica ma è indispensabile anche l'iscrizione al relativo albo professionale.

Anche per il profilo professionale di ostetrica occorre il diploma di laurea specifico e l'iscrizione all'albo in uno dei Paesi dell'Unione europea. Oltre al titolo di studio, i candidati dovranno dichiarare anche quelli di carriera indicando l'ente, la qualifica, il profilo professionale e il tipo di rapporto di lavoro con le date di inizio e fine del servizio.

Per la valutazione dei titoli c'è un massimo di 30 punti. La graduatoria che verrà stilata al termine della valutazione di ogni singolo candidato, sarà utilizzata per rapporti di lavoro a tempo determinato, per le esigenze dell'azienda e secondo l'ordine di posizionamento.