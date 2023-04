Trapani, la Biblioteca Fardelliana cerca un istruttore direttivo: bando e requisiti

Istruttore direttivo bibliotecario. È la figura cercata dal comune di Trapani per la Biblioteca Fardelliana, come prevede l'avviso pubblicato il 28 aprile nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Per l'incarico, l'amministrazione ha bandito un concorso per titoli per un'assunzione a tempo indeterminato e pieno nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Al vincitore del concorso sarà attribuito il trattamento economico iniziale di posizione economica D1.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il prossimo 29 maggio. La copia integrale del bando può essere scaricato direttamente dal sito web dell’ente nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso o cliccando sul seguente link https://lnx.bibliotecafardelliana.it.

Istruttore direttivo alla Biblioteca Fardelliana, i requisiti per partecipare al concorso

Per partecipare al concorso per istruttore direttivo sono necessari alcuni titoli di studio e professionali, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Tra i requisiti c'è la laurea magistrale in: Antropologia culturale ed etnologia (Classe Lm01); Archivistica e Biblioteconomia (Classe Lm05); Conservazione e restauro dei beni culturali (Classe Lm11); Filologia moderna (Classe Lm14); Filologia, Letterature e Storia dell’antichità (Classe Lm15); Lingue e Letterature moderne europee e americane (Classe Lm 37); Scienze dell’economia (Classe Lm56); Scienze della politica (Classe Lm62); Scienze delle pubbliche amministrazioni (Classe Lm63); Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (Classe Lm 76); Scienze storiche (Classe Lm84), Storia dell’arte (Classe Lm89). Tra i requisiti anche una equipollente laurea specialistica (Ls) o laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe Lmg/01).

Per partecipare sono necessari anche i requisiti comuni per tutti i profili professionali, dalla cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea al non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, dalla conoscenza della lingua inglese alla capacità di utilizzo del computer. Per maggiori particolari è possibile scaricare il bando cliccando qui.

