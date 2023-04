Comune di Paceco, concorso per messo notificatore: come presentare la domanda

Il Comune di Paceco ha indetto un bando di concorso per la ricerca di un messo notificatore, autista, in categoria B. Il contratto che verrà sottoscritto è a tempo pieno ed indeterminato. L'Avviso, come riporta Live Concorsi, è riservato alle categorie protette, ai sensi dell’ex art. 1 della legge n. 68/1999.

Messo notificatore, i compiti

Il messo notificatore ha il compito di consegnare direttamente al cittadino, presso l’abitazione, atti giudiziari di qualsiasi genere, missive da parte del Comune stesso o provenienti da altri enti sovracomunali.

I requisiti

Per partecipare al bando occorrono alcuni requisiti: cittadinanza italiana; diploma di scuola superiore, patente di guida di categoria “B” o di categoria a questa superiore; qualifica professionale in materia informatica (ECDL Patente Europea per l'Uso del Computer; oppure qualifica professionale di “Operatore su pc” o di “Programmatore informatico”) conseguita all'esito di corso di formazione professionale in informatica non inferiore a 200 ore, con superamento di esame finale, rilasciata da enti pubblici ovvero da enti di formazione professionale legalmente riconosciuti; iscrizione alle liste categorie protette; nessuna pendenza penale; essere in possesso della idoneità psico-fisica allo svolgimento di tutte le mansioni previste dal ruolo. Inoltre, il bando richiede ottima padronanza della lingua italiana.

IL BANDO

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione, corredata dai prescritti allegati, dovrà pervenire al Comune di Paceco, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 aprile 2023. L'avviso integrale é pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Paceco (TP) e sul sito web istituzionale dell'ente alla sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

