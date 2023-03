Marsala, Expert cerca personale per il nuovo punto vendita: le figure richieste

A Marsala apre un nuovo punto vendita Expert e l'azienda è alla ricerca di personale da impiegare. La grande azienda di distribuzione cerca varie figure professionali: dai magazzinieri ai cassieri, dagli addetti alla vendita ai contabili.

Il personale richiesto

Il personale da assumere dovrebbe ricoprire diverse mansioni, fra le quali: magazziniere, addetto alle vendite (sia per Expert che per Kasanova), cassiere, contabile. Il magazziniere principalmente gestisce le merci in ingresso e in uscita dal magazzino, il loro smistamento, il picking & packing, come anche la compilazione e la verifica della documentazione fiscale e amministrativa correlata (ricezione ed emissione bolle ecc.). L'addetto alle vendite, o commesso, è la figura che gestisce il rapporto col cliente nei punti vendita commerciali, guidandolo nella scelta e nell'acquisto dei prodotti esposti. L'addetto alla cassa conosce le procedure di apertura e di chiusura della cassa, svolge attività di incasso, gestendo il contante o i pagamenti con bancomat e carte di credito. Registra le vendite rilasciando ricevute di pagamento. Il contabile si occupa di tenere la contabilità nella società per cui lavora, verificando e mantenendo il rispetto delle norme fiscali e amministrative nell'attività quotidiana.

I requisiti

La selezione non richiede particolari requisiti; ai candidati è richiesta esperienza nel settore ed attitudine al problem solving. Un'attenzione particolare per gli addetti alla vendita, che si occuperebbero di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei prodotti, allestire il negozio e le vetrine, controllare la merce e le scorte e monitorare gli spazi espositivi.

Come presentare la candidatura

Per candidarsi inviare curriculum vitae a [email protected] entro sabato 8 aprile 2023..

