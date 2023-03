In volo da Birgi, per l'estate 16 rotte estere e 8 nazionali

Ventiquattro destinazioni di cui 16 estere e 8 nazionali. Sono quelle del tabellone della Summer 2023, la stagione estiva dell’aeroporto Vincenzo Florio, in calendario da ieri e fino al 29 ottobre.

I collegamenti internazionali

I collegamenti internazionali sono con il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l’Inghilterra, la Lettonia, la Polonia, la Slovacchia e la Spagna e, da giugno, anche con il Portogallo. Queste, infatti, le 16 rotte da e per Charleroi (Belgio), Bordeaux e Tolosa (Francia), Billund (Danimarca), Bratislava (Slovenia), Dusseldorf, Baden Baden e Francoforte (Germania), Londra Stansted e Manchester (Inghilterra), Siviglia (Spagna), Porto (Portogallo), Katowice e Varsavia-Modlin (Polonia), Riga (Lettonia) e Malta.

Le tratte nazionali

Mentre le 9 nazionali sono da e per Bergamo (destinazione venduta anche come Milano da Ryanair), Bologna, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Treviso-Venezia e Pantelleria.

La scommessa, per il 2023, è di raggiungere quantomeno un milione e 200 mila passeggeri e superare 1,3 milioni nel 2024. «Noi - spiega Salvatore Ombra - non abbiamo disatteso le promesse, grazie soprattutto ad un governo regionale che nella persona del presidente Renato Schifani (la Regione possiede oltre il 99% delle quote di Airgest, ndr) ha proseguito in quel percorso virtuoso che ci vede oggi veri protagonisti di un rilancio e di una ripartenza inarrestabili».

