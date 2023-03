McDonald's cerca personale a Trapani e Castelvetrano: selezioni per 50 addetti alla ristorazione

McDonald’s assume personale per le sedi di Trapani e Castelvetrano. La catena di fast food americana è alla ricerca di 50 addetti alla ristorazione/Crew e per l’occasione ha indetto una giornata di selezioni.

McDonald's, le selezioni

Le selezioni avverranno in una sola giornata: venerdì 24 marzo 2023 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 presso il ristorante McDonald’s di Castelvetrano in via Caduti di Nassirya. Si tratta di un’occasione unica per chi desidera lavorare all’interno di un contesto giovane e dinamico, con contratti stabili e ampie opportunità di carriera e crescita professionale.

I requisiti

Per partecipare alle selezioni non saranno richiesti requisiti particolari. Occorrerà il diploma di scuola secondaria superiore, la voglia di mettersi in gioco, la capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, flessibilità e disponibilità oraria in base alle specifiche esigenze organizzative.

Il contratto

I neoassunti saranno inseriti con un contratto full-time o part-time secondo il C.c.n.l. del Turismo e seguiranno un percorso di formazione propedeutico alle mansioni svolte. La retribuzione sarà parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Come partecipare

Per partecipare alla selezione, occorre inviare la propria candidatura direttamente sul sito McDonald’s e in particolare sulla pagina dedicata alla selezione per il ristorante di Trapani o alla ricerca per il ristorante di Castelvetrano. Basterà compilare un questionario in cui sarà richiesto di indicare la disponibilità oraria, il tipo di mansioni e inviare il curriculum vitae. Speranze lavorative anche per coloro che non riusciranno a partecipare al recruiting day: se ritenuti idonei saranno contattati per svolgere un colloquio individuale.

© Riproduzione riservata